



"Заклемили как шлюху": Пэрис Хилтон рыдала над пикантной обложкой в Playboy

Наследница империи недвижимости Пэрис Хилтон призналась, что плакала, когда увидела себя пикантной обложке журнала Playboy.



В этом она призналась в интервью Fox News.



По словам Хилтон, журнал для взрослых опубликовал пикантное фото без ее разрешения. Дива отказалась от предложения Хью Хефнера, который обещал заплатить ей за съемку для обложки семизначную сумму.



"Даже когда он предложил семизначную сумму, я отказалась, потому что знала, что моя мама сойдет с ума, и потому что меня уже заклеймили как шлюху после секс-видео. Я чувствовала, что фотография в Playboy просто закрепит это в сознании людей", - отметила она.



В итоге, она появилась на обложке номера Playboy 2005 года, когда ее признали "Секс-звездой года".



"Никто не был удивлен, увидев меня на обложке. Кроме меня. Я была удивлена и не в хорошем смысле этого слова. Хеф удостоил» меня звания "Секс-звезда года". Он получил снимок со старой пробной съемки с женщиной-фотографом… атмосфера старой школы пин-ап: красное бюстье и каблуки, черные колготки в сеточку", - отметила она.



