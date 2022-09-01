



Захватывающее видео: впервые обломки Титаника показаны в 8K

Впервые с момента затопления легендарного Титаника, которое случилось 110 лет назад, снято видео с обломками корабля в разрешении 8K.

Ролик, выпущенный OceanGate Expeditions, показывает корпус затонувшего судна, а также некоторые "необычные" детали, невиданные миром ранее.

"Я никогда не видел имя производителя якорей Noah Hingley & Sons Ltd. на левом якоре. Я изучал обломки на протяжении десятилетий и совершил несколько погружений, и я не могу припомнить, чтобы видел какое-либо другое изображение, показывающее такой уровень детализации", - прокомментировал эксперт по Титанику, дайвер Рой Голден.

На минутном ролике можно увидеть носовую часть, якорь левого борта, корпус номер один, огромную якорную цепь и грузовой отсек.

В OceanGate пообещали, что отныне для наблюдения за разрушением судна будут использоваться исключительно кадры высокой четкости.