Захватывающее видео: причудливое облако над Гибралтарской скалой

Необычное облако, известное как "Левантер", было в мельчайших деталях зафиксировано на видео, когда оно образовалось над Гибралтарской скалой.



Метеорологическое бюро Гибралтара 24 августа сняло захватывающее видео, как необычное облако формируется из воздуха вокруг вершины Гибралтарской скалы.



Как сообщает Live Science, облака "Левантер" или баннерные облака появляются, когда сильный ветер дует богатый влагой воздух на холм или гору, заставляя воздух подниматься к вершине. Когда воздух достигает вершины, он остывает, водяной пар конденсируется в облако, которое либо "висит" над горой, либо сдувается ветром.





The London Gatwick @easyJet flight taxiing and taking off from @RAF_Gib this morning with the backdrop of some impressive #Levanter cloud over the Rock of #Gibraltar



The #levanter cloud just keeps getting better today! #LevanterSpam pic.twitter.com/WYyOPktSij