



Захава Бен отменяет выступление в Тель-Авиве

Певица Захава Бен объявила, что отменяет свое выступление в Ганей Йешуа из-за погодных условий.



"Дорогие мои зрители, пожалуйста, обратите внимание, что в предстоящий четверг мы должны были отпраздновать Мимуну в Ганей Йешуа и вместе отметить праздник, который я люблю больше всего на свете. Мы с моей командой перепробовали все варианты, включая закрытый комплекс, но нет достаточно большого комплекса, чтобы вместить запланированное количество зрителей и постановку, которая была запланирована.



Поэтому, к сожалению, в связи с погодными условиями и прогнозами дождя и грозы - шоу отменяется. Деньги за билеты, конечно же, будут возвращены всем, кто их приобрел, а служба поддержки будет в вашем распоряжении для решения любых вопросов. Я люблю вас и с нетерпением жду скорой встречи".

