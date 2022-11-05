



Захарова: "Премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла, что президент Украины Владимир Зеленский может получить премию как первый в мире беременный мужчина.



Таким образом Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрий Кулебы о том, что в Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии.



"По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена", - написала Захарова.



