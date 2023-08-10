



Загадочная смерть: 14-летняя рэперша Лил Тэй умерла вместе с братом

Клэр Хоуп, канадская подросток-рэперша, известная как Lil Tay , умерла, подтвердило ее руководство в заявлении Variety.



В сообщении, якобы сделанном ее семьей, говорилось, что ее брат Джейсон Тиан также умер. Согласно заявлению, причина смерти “все еще выясняется”.



“С тяжелым сердцем мы делимся разрушительными новостями о внезапной и трагической кончине нашей любимой Клэр, — объявила семья Хоуп на странице Лил Тэй в Instagram , у которой 3,3 миллиона подписчиков. – У нас нет слов, чтобы выразить невыносимую утрату и неописуемую боль. Такой исход был совершенно неожиданным и поверг нас всех в шок. Смерть ее брата делает наше горе еще более невообразимым. В это время огромной скорби мы просим о конфиденциальности, поскольку мы скорбим об этой огромной потере, поскольку обстоятельства смерти Клэр и ее брата все еще расследуются. Клэр навсегда останется в наших сердцах, ее отсутствие оставит невосполнимую пустоту, которую почувствуют все, кто знал и любил ее”.



Последний раз Lil Tay выкладывала посты в Instagram в июне 2018 года.



Лил Тэй добилась вирусной популярности в 9 лет в социальных сетях. Она стала известна своими видео в Instagram, наполненными ругательствами, изображающими роскошный хип-хоповский образ жизни. В одном видео она хвасталась покупкой спортивного автомобиля за 200 000 долларов, несмотря на отсутствие водительских прав. Лил Тэй былa связанa с популярными рэперами, включая Чифа Кифа и XXXTentacion. В 2018 году она снялась в трехсерийном документальном сериале о своем восхождении к славе под названием “Жизнь с Лил Тэй”.



После исчезновения из Интернета пять лет назад Лил Тай была вовлечена в борьбу за опеку между своими родителями, в то время как в сети появились подозрительные утверждения о ее семейном положении и безопасности. В июне 2018 года Instagram Лил Тэй был удален, а в ее историях появились слова “помогите мне”.



Несколько месяцев спустя во время предполагаемого взлома Instagram была опубликована серия обвинений в жестоком обращении против ее отца, Кристофера Хоупа.



Департамент полиции Лос-Анджелеса и Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес не имеют сведений о предполагаемой смерти.



Когда PEOPLE связались с отцом Лил Тэя, Кристофером Хоупом, он сказал: “У меня нет комментариев”.



