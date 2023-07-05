



Зафиксирован самый жаркий день в мире

Понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем ​​за всю историю наблюдений в мире.



Об этом сообщает Reuters .



Национальный центр экологического прогнозирования США сообщил, что средняя глобальная температура в этот день достигла 17,01 градуса по Цельсию, превысив рекорд августа 2016 - 16,92°C.



В последние недели от сильной жары страдает юг США. В Китае температура воздуха превышала 35°C. В Северной Африке – 50°C.



И даже в Антарктиде, где сейчас зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" на мысе Марина острова Галиндез недавно зафиксировала июльский температурный рекорд в 8,7°C.



Ученые говорят, что причиной этого является изменение климата вместе с явлением Эль-Ниньо - потепление Тихого океана и воздух в экваториальной зоне у берегов Эквадора, Перу и Чили, продолжающегося полгода.



"Это не та веха, которую мы должны праздновать, — сказала климатолог Фридерике Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании в Лондоне. - Это смертный приговор для людей и экосистем".



"К сожалению, он обещает стать лишь первым в серии новых рекордов, установленных в этом году, поскольку увеличение выбросов [двуокиси углерода] и парниковых газов в сочетании с растущим явлением Эль-Ниньо поднимает температуры до новых максимумов", — сказал Зик Хаусфатер, исследователь. ученый из Berkeley Earth.

