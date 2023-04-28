Новости » Life Style
Задержанная в РФ блоггерша-миллиардерша полностью признала вину
28.04.2023 13:13 Алина Груднева

Задержанная в РФ блоггерша-миллиардерша полностью признала вину

Задержанная в России блоггерша-миллиардерша Елена Блиновская полностью признала свою вину и "раскаялась в содеянном".

По данным Telegram-канала SHOT, это произошло на допросе.

Уточняется, что в московском следственном комитете устанавливают лиц, которые предупредили Блиновскую о готовящемся задержании, из-за чего она попыталась сбежать.

По словам источника, следствие будет просить отправить миллиардершу под домашний арест. Ожидается, что ходатайство будет направлено в суд в ближайшее время.

Напомним, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей за 2019-2021 годы.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы