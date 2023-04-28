



Задержанная в РФ блоггерша-миллиардерша полностью признала вину

Задержанная в России блоггерша-миллиардерша Елена Блиновская полностью признала свою вину и "раскаялась в содеянном".



По данным Telegram-канала SHOT, это произошло на допросе.



Уточняется, что в московском следственном комитете устанавливают лиц, которые предупредили Блиновскую о готовящемся задержании, из-за чего она попыталась сбежать.



По словам источника, следствие будет просить отправить миллиардершу под домашний арест. Ожидается, что ходатайство будет направлено в суд в ближайшее время.



Напомним, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

