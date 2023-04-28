



Задержанная в РФ блогерша-миллиардерша предстала перед судом

Днем, 28 апреля, задержанная в России блогерша-миллиардерша Елена Блиновская предстала перед судом.



В зал она вошла с накинутым на голову большим капюшоном, который скрывал ее лицо.



По итогам заседания было решено отправить Блиновскую под домашний арест на два месяца. Подсудимой запрещено пользоваться интернетом.



Суд отклонил требования адвоката не изолировать Блиновскую из-за наличия у нее несовершеннолетних детей, которых нужно возить в школу.



Сторона защиты настаивала на том, что их подзащитная ничего не знала о следствии и не пыталась скрыться.



Тем временем, блогерша призналась, что отмывала деньги. Она подтвердила, что перечисляла сниженный налог 6% и не отразила в отчете реальный доход.



Напомним, в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

