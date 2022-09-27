



Зачем покупать посудомойку и как найти лучшую для своей кухни

Бытовой комфорт складывается из мелочей. Казалось бы, что сложного в мытье посуды для опытной домохозяйки? Каких-то 30-60 минут в день у раковины – и вся посуда чистая.



Однако практика показывает, что даже для любительниц традиционного подхода в обустройстве дома, которые против инноваций, посудомойки становятся приятным открытием. И если уж такое оборудование появилось на домашней кухне – оно там останется надолго. И вот, почему.

Экономим время, силы, деньги



Экономия – это всегда хорошо. Особенно если бытовой агрегат помогает экономить одновременно и время, и силы, и деньги. Это полностью справедливо для посудомоек. Во-первых, они освобождают упомянутые 30-60 минут ежедневно, и несложно посчитать, сколько часов или даже дней получится сэкономить за счет посудомойки в течение года.



К тому же, правильно подобранная модель оборудования экономит воду. За счет рационального использования воды техника тратит на мытье аналогичного объема посуды гораздо меньше ресурсов. Электроэнергию современные машины расходуют сравнительно немного. Это означает экономию на оплате коммунальных платежей.



Не в укор хозяйкам, посудомойка способна мыть посуду более качественно, включая даже сильные загрязнения на кастрюлях и сковородках. Пытаясь справиться с особо сложными задачами вручную, вы потратите намного больше сил и времени, чем техника, которая моет кипятком, специальными средствами и струями под сильным напором.



Как выбрать посудомойку



1. Оцените вместительность, причем не только в вашей нынешней ситуации, но и с возможностью расширения семьи в обозримом будущем. Специалисты рекомендуют рассчитывать «посудный минимум» и выбирать посудомойку с вместительностью в 3-4 раза больше.

2. Помните, что посудомойки – это встраиваемая техника, но они могут быть, как узкими, так и компактными квадратными или полноразмерными. У каждой модели свои требования к монтажному месту и подключению к коммуникациям.

3. Наличие разных функций – это плюс, но не самоцель. Главное, чтобы у техники были полезные опции вроде половинной загрузки или быстрой мойки-сушки. Остальное – опционально и по желанию, если позволяет бюджет. Переплачивать за инновации просто так, если вы не будете ими пользоваться, смысла нет.

4. Еще один нюанс – уровень шума. Посудомойка будет издавать шум во время работы. Средний показатель – 45 децибел. Но есть и более тихие машины.



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