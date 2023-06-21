



Зачем использовать отложенный постинг в Инстаграм

Если вы еще не подключили к своему аккаунту автоматическую публикацию постов, то самое время это сделать. В сегодняшней статье мы расскажем вам обо всех плюсах автопостинга для Инстаграмма*.







Управляйте своим контентом



У каждой публикации, выходящей на вашей странице, должна быть определенная цель. Подходите к Инстаграму* стратегически, используя его для поиска рекламодателей, клиентов, покупателей и новой аудитории. Планируя контент, реализуйте в блоге полноценную воронку продаж. Так называется маркетинговая модель, помогающая выстроить путь клиента от знакомства с блогом до покупки продукта.



Разберем, как создать ее с помощью отложенного постинга. Предположим, вы решили запустить таргет для привлечения аудитории в блог. К моменту запуска рекламы вы можете запланировать с помощью отложенного постинга выход публикаций, которые подведут человека к покупке товаров или услуг.







К примеру, вы запланируете экспертный обучающий контент, загрузите с помощью постинга обзоры продуктов в сториз или разговоры на профессиональную тему в виде постов.



Когда у вас получится завлечь аудиторию, вы расскажете, почему вашему бренду можно доверять. Загрузите в сервис автопостинга отзывы, кейсы и другие материалы, подтверждающие вашу хорошую репутацию.







После можно планировать уже продающие записи, где вы расскажете о программе курсов, выходе новой линейки товаров или обо всех услугах. Так вы заранее распишите на неделю полноценную воронку продаж.



Без сервиса автопостинга в Instagram* реализовать ее сложно. Ваши сотрудники могут пропустить какие-либо этапы воронки, а вы – вовремя не увидеть полной картины по планируемому контенту.



Контролируйте команду



Многие предприниматели, работающие с СММ-специалистами, сталкиваются с рядом проблем. Одна из них — когда сотрудник выкладывает несогласованные материалы, желая сделать лучше вашему бизнесу. Но не всегда этот порыв приводит к положительным результатам. Если вы не контролируете контент, выходящий в блоге, это может привести к потере репутации или даже к блокировке аккаунта.







С помощью автоматического постинга в Инстаграм* вы проследите за подготовкой обновлений еще на этапе планирования. Добавьте всех администраторов в команду на <сервисе постинга в социальные сети SmmBox. Они смогут вносить записи в систему и согласовывать с вами изменения, не получая при этом безграничных доступов к странице. Это более безопасная форма работы, чем непосредственно в самой соцсети.



Как настроить отложенный постинг в Инстаграм*



Выберите подходящий пакет в SmmBox и добавьте свой аккаунт в сервис отложенного постинга в Инстаграм*. Вы сможете пользоваться всем его функционалом, согласно условиям выбранного тарифа.







Интерфейс в SmmBox интуитивен. Вы легко разберетесь, как добавлять текст, изображения и другие файлы. Если у вас возникнут какие-либо трудности, вы всегда сможете написать в техподдержку или воспользоваться подсказками прямо на сайте.



Чтобы подготовить первую публикацию, перейдите в категорию «Отложенные посты», выберите любую дату и нажмите на плюс. После откроется форма для редактирования, куда можно добавить текст, изображение и любые другие материалы.







Совет: Воспользуйтесь автопостингом сторис в Инстаграм* через расширенный план SmmBox. И вы подготовите наперед материалы не только для ленты, но и для историй.







Чтобы вам было еще удобнее работать, воспользуйтесь пакетной загрузкой файлов. Эта услуга находится в СММ-инструментах. С ее помощью вы сможете заранее загрузить в систему любое количество изображений, из которых должна состоять ваша лента. Каждая картинка станет отдельным постом. Вам останется только выбрать дату, когда ее опубликовать, дополнив данными. Например, текстом или хештегами.







Заключение



Планировщик постов в Инстаграм* поможет вам управлять контентом и контролировать работу сотрудников. В SmmBox вы найдете не только качественные инструменты для СММ-продвижения, но и возможность для эффективного управления командой. Пользуйтесь возможностями автопостинга для раскрутки страницы в соцсетях.





* Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистской.