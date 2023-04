Забросавший короля Чарльза яйцами экс-студент признан виновным

Забросавший в прошлом году в Йорке короля Чарльза 23-летний Патрик Телуэлл признан виновным в угрожающем поведении.



В январе бывший студент Йоркского университета не признал себя виновным в нарушении общественного порядка по статье 4.



Он говорил в суде, что использование им "низкого уровня насилия" в отношении монарха было законным. По словам Телуэлла, это была "самозащита от насилия, совершенного британским государством".



В пятницу, 14 апреля, старший окружной судья Пол Голдспринг признал подсудимого виновным. Телуэлл же, который сам себя представлял, сказал суду: "Я бросил в него яйцо, потому что он этого заслужил".



В итоге, парня приговорили к 100 часам неоплачиваемых общественных работ. Также он должен оплатить судебные издержки в размере 600 фунтов стерлингов.



