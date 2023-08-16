



Забавный факт: Марго Робби не знала, что ее муж снимался в "Гарри Поттере"

Звезда фильма "Барби" Марго Робби была крайне удивлена, узнав о том, что ее муж снимался в фильмах о Гарри Поттере.



Забавный факт из ее жизни актриса раскрыла на шоу Грэма Нортона.



По словам Марго, она является ярой поклонницей книг и фильмов о "Гарри Поттере". Однако о том, что Том Акерли там снимался, она узнала уже будучи за ним за мужем. При чем, произошло это совершенно случайно, когда она смотрела титры.



"Если бы ты сказал мне раньше, мы бы очень быстро поженились", — пошутила актриса.



Как выяснилось, Том был на съемках статистом, будучи маленьким. Он играл одного из учеников Слизерина в третьей части, когда Драко Малфой растолкал учеников, чтобы посмотреть на гиппогрифа Клювокрыла. "Он тогда оттолкнул и моего мужа", - посмеялась Робби.





