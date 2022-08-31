



За время летних каникул в Израиле погибли 24 ребенка

24 ребенка не вернутся в детские сады и школы 1 сентября. По данным организации по безопасности детей "Беттарам", за месяцы летних каникул эти дети погибли в результате несчастных случаев в воде и различных дорожно-транспортных происшествиях.



В этом году статистика показала положительную динамику по сравнению со средним показателем за последние пять лет, который составляет 30 случаев за время летних каникул. Несмотря на снижение общего числа, организация "Беттарам" отмечает, что тенденция увеличения смертности от утопления сохраняется.



Этим летом утонули девять детей и подростков, что превысило средний показатель, который составляет семь случаев в год за последние пять лет.



Вторая частая причина детской смертности – дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли восемь детей. Этот показатель значительно ниже среднего показателя за последние пять лет, который составляет 13 случаев.



Другими причинами смерти являются падение с высоты, удушье, поражение электрическим током, побои/травмы, а также вопиющий случай забытого в машине ребенка, умершего от теплового удара.



Изучение групп риска показывает, что треть смертей во время каникул в этом году приходится на детей из арабского общества, из которых 13% приходится на детей бедуинов. Этот показатель улучшился по сравнению со среднегодовым за период с 2017 по 2021 годы, который составляет 43%.



Кроме того, 54% смертей приходится на детей из ультраортодоксального сектора по сравнению со средним показателем 33% за последние пять лет.



Из детей, получивших травмы и погибших в результате несчастных случаев, почти половина (46%) были в возрасте до 4 лет. Это увеличение по сравнению с их относительной долей в предыдущие годы (40%). С другой стороны, среди подростков произошло снижение смертности, и они составляют 9% смертей в этом году по сравнению с 26% в среднем за последние пять лет.



Орли Сильвинджер, генеральный директор организации "Беттарам", сказал: "Каждый год мы отправляемся в отпуск с большой надеждой, что проведем лето спокойно. Мое сердце разрывается при мысли о 24 семьях, для которых этого не произошло, и жизнь уже никогда не будет прежней. Детские несчастные случаи – это не судьба, и большинство случаев можно было бы предотвратить, адаптировав среду для детей и выработав безопасные привычки поведения. Жизнь наших детей - самое важное для нас, и для того, чтобы мы могли должным образом защитить их, мы обязаны относиться к безопасности детей как к высшей ценности, в которую следует инвестировать, не срезая углы и не полагаясь на чудеса".