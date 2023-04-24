



За сутки в израильском медцентре родились четыре пары близнецов

Четыре женщины успешно родили детей в течение одних и тех же 24 часов в медицинском центре “Клалит Меир” в Кфар-Сабе, но уникальность в том, что все они родили близнецов. Теперь эти семейные единицы празднуют пополнение, хваля медицинскую помощь, которую они получили на этом пути, пишет jpost.



Орит Бен Наим, Това Леви, Шира Коэн и Рэйчел Зоэрц родили близнецов в родильном центре в течение одних и тех же суток. Из восьми родившихся здоровых детей – семь мальчиков и только одна девочка.



Успешные роды Ширы Коэн принесли ей и ее мужу Ядану в общей сложности 8 детей.



“Это четвертый раз, когда я рожала в Меире, и каждое рождение было захватывающим и радостным. На этот раз мы были благословлены рождением и двойной радостью, - сказала она. - Удивительный персонал сопровождал нас всю дорогу, и я смогла родить, как я мечтала, естественным путем и даже без эпидуральной анестезии. Я не думаю, что есть способ описать этот огромный опыт и счастье словами”, — сказала она сотрудникам медицинского центра Меир.



По словам профессора Тала Бирона Шантала, директора женского и акушерского отделения больницы Меир, успешные роды близнецов — это большое достижение для любого медработника: “Рождение близнецов — это процесс, который волнует нас особенно потому, что это немного более сложные роды, с немного большим количеством моментов напряжения и подготовки, которые требуют уникального навыка”.



“Но именно тогда, в тот момент, когда мать обнимает двух младенцев, которые при выходе на свет издают самые волнующие звуки первого крика, — мы наполняемся. В комнате двойное счастье и волшебство”, - добавила она.



