



За просмотр 16 мультфильмов о Барби можно получить 1000 долларов

Канадский веб-сайт Casino.ca отмечает предстоящий выпуск игрового фильма о Барби, предлагая приз 1000 долларов за просмотр и обзор всех 16 мультфильмов о знаменитой кукле.



Casino.ca сообщило, что кандидату, выбранному для “работы мечты Барби”, будет выплачено 1000 долларов за просмотр 16 анимационных фильмов, выпущенных в период с 2001 по 2009 год, и ранжирование их по качеству.



Победитель также получит стипендию в размере 50 долларов на премьеру фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.



“Для тех, кто вырос в 90-х и 2000-х, оригинальные фильмы о Барби представляют ностальгическое время”, – сообщается на сайте. ”Были ли вы тем поклонником Барби, у которого были все версии легендарной куклы и кто смотрел мультфильмы о ней? Или вы были надоедливым братом и сестрой, который снес Барби голову, но втайне любил мультики? В любом случае, нельзя отрицать, что эти жемчужины имеют большое значение. место в жизни миллениалов и поколения Z”.