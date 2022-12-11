



За предоплату: Леонтьев готов выступить в РФ

Народный артист России, 73-летний певец и композитор Валерий Леонтьев неоднократно говорил, что не вернется в Россию, однако это оказалось не совсем так.



Как сообщает Telegram-канал Mash, Леонтьев готов выступить в родной стране, но лишь за 150 тысяч долларов и при выполнении ряда условий, некоторые из которых могут удивить.



Самое важное — внести предоплату 50%. И выполнить ряд условий. Окна в люксе должны быть заклеены чёрными пакетами, чтобы свет не проникал внутрь, а костюмер, ЧОПовцы и ко обязаны жить по соседству. Также нужен личный Mercedes-benz, не меньше четырёх носильщиков багажа, виски Macallan с мясной нарезкой и суточные 300$.