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За предоплату: Леонтьев готов выступить в РФ
11.12.2022 15:40 Аркадий Бочаровский

За предоплату: Леонтьев готов выступить в РФ

Народный артист России, 73-летний певец и композитор Валерий Леонтьев неоднократно говорил, что не вернется в Россию, однако это оказалось не совсем так.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Леонтьев готов выступить в родной стране, но лишь за 150 тысяч долларов и при выполнении ряда условий, некоторые из которых могут удивить.

Самое важное — внести предоплату 50%. И выполнить ряд условий. Окна в люксе должны быть заклеены чёрными пакетами, чтобы свет не проникал внутрь, а костюмер, ЧОПовцы и ко обязаны жить по соседству. Также нужен личный Mercedes-benz, не меньше четырёх носильщиков багажа, виски Macallan с мясной нарезкой и суточные 300$.

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