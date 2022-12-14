



За новогодними продуктами – в Манию! Вкусные цены для лучшего праздничного стола

Вкусно встретишь Новый Год - вкусно его и проведешь: гастрономическое изобилие на вашем праздничном столе от сети деликатесных магазинов "Мааданей Мания"! Специально к Новому году мы подготовили особые цены на самое необходимое для самого аппетитного праздничного стола!



Аперитив: проводим старый год!



⦁ Асадо на огне и Филе алеф 9,90 шек/100гр (вместо 11,90)

⦁ Паштет из гусиной печени 5,90 шек/100гр (вместо 6,40)

⦁ Заливное из говяжьего языка 7,90 шек/100гр (вместо 8,90)

⦁ Колбаса Бутербродная бейби/Молочная бейби - 2,30 шек/100гр

⦁ Салями украинская 7,90 шек/100гр (вместо 9,40)

⦁ Колбаса Польская/Файн салями 3,90 шек/100 гр (вместо 5,50)

⦁ Икра красная 189,90 шек/470гр (вместо 199,90)

⦁ Икра красная Царская 84,90 шек/250гр (вместо 99,90)

⦁ Сыр Дорблю (Германия) 10,90 шек/100гр (вместо 15,00)

⦁ Сыр козий (Голландия) и Сыр Манчего (Испания) 8,90 шек/100гр

⦁ Сыр Гауда (Голландия) 4,90 шек/100гр (вместо 5,90)

⦁ Cыр Манори (Греция) 200 гр 11,90 шек/100гр (вместо 21,90)



Для ваших любимых салатов



⦁ Колбаса «Паризер Русский» (маленький батон) 5,40 шек/100гр (вместо 6,90);

⦁ «Крабовые палочки» из мяса сурими 200гр 12,90 шек за 3 уп.

⦁ Филе сельди маринованное/соленое в масле 3,90 шек/100гр (вместо 4,20)

⦁ Сельдь каспийская - 2,40 ш/100гр (вместо 2,90)

⦁ Майонез «Слобода» 18,90 ш/750гр

⦁ Горошек Vita 14,90 шек за 2 банки по 415гр







Рыба и морепродукты



- Филе лосося холодного копчения/малосольное 150 гр и горячего копчения 140 гр, свежемороженое – 29,90 шек (вместо 39,90)

- Филе рыбы Баса свежемороженое 24,90 шек/1кг (вместо 29,90)

- Филе лосося копченое/малосольное, нарезанное свежемороженое – 19,90 шек/100гр (вместо 29,90)

- Скумбрия холодного копчения 4,90 шек/100гр

- Тушки кальмаров для фарширования 84,90 шек/1кг (вместо 99,90)

- Креветки очищенные 32,90 шек/500гр (вместо 39,90)

- Сайра консервированная 11,90 шек/425 гр



А на десерт!



⦁ Торт Брон Вечерняя Прага, 800 г 69,90 шек/шт (вместо 89,90)

⦁ Торт Natalie Киевские вечера, 900 гр 89,90 шек/шт (вместо 99,90)

⦁ Тарт сливовый/творожный/яблочный с орехами, свежемороженый 55,90 шек/шт (вместо 69,90)

⦁ Эклеры Марленка 27,90 шек/250гр (вместо 34,90)

⦁ Торт Пицуц Natalie 400 гр 36,90 шек/400гр

⦁ Конфеты Лайма Ассорти 34,90 шек/470гр

⦁ Пирог Панеттоне (Италия) 24,90 шек/500гр (вместо 34,90)

⦁ Пирог Штоллен, традиционный (Германия) 29,90 шек/700гр (вместо 35,90)











Алкогольные напитки на любой вкус



⦁ Коньяк Grand Breuil V.S (Франция) 99,90 шек/700 мл

⦁ Виски ирландский Bushmils Black (включая набор со стаканом) 89,90 шек/700 мл (вместо 99,90)

⦁ Виски шотландский Grant's 79.90/1 л (вместо 89,90)

⦁ Водка Forel 44,90 шек/700 мл (вместо 49,90)

⦁ Водка Абсолют 39,90 шек/500 мл (вместо 44,90)

⦁ Вино игристое Martini Asti в ассортименте 59,90 шек/750 мл (вместо 74,90)

⦁ Вино игристое «Французский бульвар» 24,90 шек/750 мл

⦁ Вино Гевюрцтраминер Blu nun (Германия) 39,90 шек/750 мл (вместо 44,90)

⦁ Вермут Martini в ассортименте 39,90 шек/750 мл (вместо 49,90)







И другие продукты по праздничным ценам!



Поспешите в ближайший к вашему дому филиал, там вас уже ждет праздничный карнавал любимых продуктов к вашему новогоднему столу — с пожелания мира, здоровья, счастья, любви от МААДАНЕЙ МАНИЯ! Вкусного вам Нового Года!



*Цена на колбасу при условии покупки цельным куском, без нарезки



Указанные цены действительны только с 14.12.22 до 31.01.23 или до окончания запасов. Фотографии только для иллюстрации. Возможны ошибки в объявлении, указанные цены в магазине являются окончательными.



И по уже сложившейся традиции «Мааданей Мания» совместно с горячими источниками Хамей Гааш проводит акцию: сделайте покупки на сумму 99 шек. в одном из филиалов «Мании», и получите билет на горячие источники Хамей Гааш всего за 75 шек (действительно для посещения в любой день недели)!



**Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и может быть опасно для жизни.



Все скидки по ссылке: https://mania-m.co.il/ru/%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8/



Адреса филиалов: https://mania-m.co.il/ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/



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