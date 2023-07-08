



За два дня существования у Theards зарегистрировались 70 миллионов пользователей

В новой социальной сети Theards от компании Meta через два дня после запуска зарегистрировались 70 миллионов пользователей.



Об этом сообщил руководитель компании Meta Марк Цукерберг, пишет Bloomberg.



"70 миллионов регистраций на Threads по состоянию на сегодняшнее утро. Еще выше наших ожиданий", – написал Цукерберг.



Threads был запущен в среду в качестве альтернативы Twitter Илона Маска , который имел 237,8 миллиона пользователей по состоянию на июль 2022 года.



Threads имеет информационную панель, подобную той, которая есть в Twitter. На платформе пользователи могут публиковать тексты до 500 символов, фотографии и видео продолжительностью до 5 минут. Также публикацией Threads можно поделиться в своей истории в Instagram. Приложение доступно для загрузки в магазинах App Store и Google Play.



Сейчас Threads занимает первое место среди бесплатных приложений в App Store в США.



Компания Twitter Илона Маска пригрозила подать в суд на Meta Platforms из-за запущенной платформы Threads. Юрист Twitter Алекс Спиро в письме, отправленном главе Meta Марку Цукербергу, обвинил Meta в том, что она наняла бывших сотрудников Twitter, которые якобы имели и продолжают иметь доступ к коммерческим тайнам Twitter и другой конфиденциальной информации.



