За час до объявления смерти королевы: радуга над Букингемским дворцом

Незадолго до официального объявления о смерти королевы Великобритании Елизаветы II над Букингемским дворцом засияла радуга.



По информации газеты Mirror, это произошло за час до объявления.



Издание People опубликовало видео момента. В ролике видно, что люди, ждущие объявления у Букингемского дворца, стали свидетелями появления радуги.



A rainbow appeared over Buckingham Palace just hours before the death of Queen Elizabeth was announced. pic.twitter.com/auwloZNma3

The scene outside Buckingham Palace just minutes after the announcement of Queen Elizabeth II's death was made.



A double rainbow appears above the monument of our 2nd longest serving monarch - Queen Victoria pic.twitter.com/2Ya6CdG2xr