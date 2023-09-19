



За британского комика взялась полиция из-за обвинений в изнасилованиях

За популярного британского стендап-комика Рассела Брэнда, которого подозревают в изнасилованиях и психологическом насилии, взялась лондонская полиция.



По данным британского таблоида The Sun, в правоохранительные органы после публикации журналистского расследования обратилась еще одна потенциальная жертва.



"В воскресенье, 17 сентября, полиция получила сообщение о сексуальном насилии, которое предположительно имело место в Сохо в центре Лондона в 2003 году. Офицеры будут оказывать женщине поддержку", - сказано в сообщении.



Ранее журналисты The Sunday Times совместно с Sunday Times и Channel 4 провели расследование, в ходе которого выяснили, что четыре женщины якобы были изнасилованы комиком. Сам Брэнд все обвинения в свой адрес отрицает. Теперь полиция занялась расследованием.