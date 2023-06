За 24 часа: Блогер стал криптомиллионером благодаря Twitter

Американский криптоблогер и создатель NFT-маркетплейса Not Larva Labs Джереми Кахен разбогател на миллион долларов менее чем за сутки. Он получил альткоины Ethereum, просто опубликовав на своей странице в Twitter мем и свой ETH-адрес.



Твит появился в микроблоге известного в криптовалютном сообществе под псевдонимом PAULY блогера 30 мая. Он содержал кадры из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года с подписью You Get Nothing, то есть Кахен буквально предупредил подписчиков, что они ничего не получат вместо отправленной криптовалюты.



Вряд ли кто-то мог подумать, что подписчики действительно начнут сбрасывать "эфир" на указанный адрес. Но вскоре Кахен отчитался, что через семь минут ему уже перечислили 0,04 ETH стоимостью $76. А через 17 часов в кошельке насчитывалось уже 541 ETH, оценочная стоимость которых превышает миллион долларов.



Однако некоторые подписчики PAULY усомнились в том, что криптовалюта была собрана исключительно благодаря честным донатам. Блогера заподозрили в отмывании "грязных" монет, поскольку один из кошельков, из которого ему отправили "эфир", зарегистрировали всего за неделю до того, а средства на него были зачислены с криптоплощадки, не требующей верификации личности.



Тем не менее, другие пользователи порадовались за блогера, который в это время продолжает собирать донаты. По состоянию на 1 июня в его кошельке насчитывается уже 662 ETH, то есть 1 231 180 долларов по актуальному курсу.

@Pauly0x move from 76$ to 1M$ in less than 24h. Web3 will never cease to amaze me. pic.twitter.com/F8Z4RykOKc