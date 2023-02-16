



Бум в ювелирной отрасли Израиля

Израильская ювелирная промышленность переживает подъем после пандемии Covid-19. В 2022 году мировой объем продаж составил 873 миллионов долларов, по сравнению с 791 миллионов долларов в 2021 году и всего 552 миллионов долларов в 2020 году.



Среди известных израильских производителей и экспортеров - Tenengroup, которая торгует под брендом Myka и имеет производственные мощности в Кирьят-Гате; Yvel, расположенная в Моце, недалеко от Иерусалима; и Zuman Jewelry из Несс-Циона.



Орен Харамбам, исполнительный директор Ассоциации производителей Израиля и глава ассоциации потребительских товаров и строительных материалов, говорит: "Подъем в основном обусловлен ростом продаж ювелирных изделий на интернет-платформах, появившихся в последние несколько лет, а также возобновлением работы торговых центров и магазинов в Европе и США после пика пандемии".



Основными странами, в которые Израиль экспортирует свою продукцию, являются США (65%), Индия, Великобритания, Швеция, Турция, Нидерланды, Германия и Италия.



"Мы видим, что тенденция спроса сохраняется, по крайней мере, на нынешнем уровне. Хотя в Израиле и во всем мире существует неопределенность, которая влияет на покупки предметов роскоши, таких как ювелирные изделия, в целом производители дают положительные отзывы, и есть ощущение, что доходы от экспорта останутся, по крайней мере, на нынешнем уровне", - говорит Орен Харамбам.



Согласно данным Ассоциации производителей, мировой спрос на персонализированные израильские ювелирные изделия (например, с личной гравировкой или посвящением) растет, а лидером продаж являются серебряные украшения. Продажи золотых украшений, напротив, снижаются; по данным Bloomberg, это глобальная тенденция, причем на крупнейших рынках спрос замедляется.



Ассоциация производителей отмечает некоторые тенденции среди израильских покупателей в 2022 году, которые сохранились и в 2023 году: коктейльные кольца с крупными камнями; серьги с жемчугом и драгоценными камнями, доходящие до плеча; широкие и массивные браслеты-манжеты; а также массивные чокеры. Кроме того, возвращается тенденция "бабушкиных булавок", которая, ожидается, будет набирать обороты в 2023 году.



