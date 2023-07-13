



Юваль Ной Харари: Израиль который мы знали мертв. Его убил Нетаниягу





“Властитель дум”, историк и философ Юваль Ной Харари опубликовал опус, в котором утверждает, что Израиль “мертв” его государственные институты должны быть остановлены, а “национальное собрание” должно заключить новый “контракт” с государством.



“Мы достигли момента истины. Мы достигли точки, за которой, как нам кажется, наступает решающий момент. Некоторые не понимают, почему: разве отмена основания разумности - это разумная причина для того, чтобы остановить государство? Разве все, что нам нужно, - это только спасти основание разумности? Конечно, нет. Мы намерены остановить государственную машину, потому что потеряли всякое доверие к правительству, которое разрывает договор с Израилем. Сейчас требуется новый договор. Мы прекрасно понимаем, какую цель преследует это правительство, прекрасно понимаем, как оно намерено к ней прийти, и для нас это - разрушение нашего дома.



Всем нам уже ясно, что это правительство хочет устранить все сдержки и противовесы демократического режима, получить для себя неограниченную власть и тем самым превратить Израиль в диктатуру. Сначала правительство пыталось сделать это путем быстрого законодательного блица. Мы остановили его и надеялись, что оно пришло в себя и отрезвело. Нам хотелось верить, что правительство осознало свою ошибку и отказалось от своего разрушительного плана. Мы дали шанс на переговоры в доме президента, с большим подозрением, но и с большой надеждой. К сожалению, все подозрения подтвердились, а надежды полностью развеялись.



Для нас попытка устранить основание разумности - это момент истины, потому что именно в этот момент мы окончательно поняли, что это правительство намерено превратить Израиль в диктатуру, несмотря ни на что. Несмотря на все, что произошло за последние месяцы, правительство не отказалось от своей цели. Она просто сменила тактику и теперь пробует метод "салями". Если правительству удастся отменить основание разумности, оно перейдет к следующему куску салями. Если же она встретит упорное сопротивление, то приостановит законопроект, дождется следующего попробует снова, а затем попробует снова. И снова, и снова.



Мы не готовы играть в эту игру. Мы не готовы еще 4 года находиться в постоянном напряжении, в постоянной тревоге, в постоянном ожидании следующего удара. Мы не готовы каждые два-три месяца снова бороться, если наступит подходящий момент, снова массово выходить на улицы, перестать подчиняться правительству, перестать служить в резерве, свернуть экономику. Для нас игра закончена. Мы достигли момента истины.



Договор, который держал нашу страну в течение 75 лет, мертв. Правительство Нетаниягу убило его в январе 2023 года, а затем в июле добило его контрольным выстрелом. Чувствуется, что доверия к правительству больше нет, и что если мы не будем действовать, то останемся без всякой защиты, станем жертвами буйных людей, которые намерены нас задавить. Поэтому, используя ненасильственные методы, мы должны остановить страну - до тех пор, пока не будет созвано национальное собрание, которое разработает новый договор для государства Израиль и создаст новые гарантии защиты для граждан. Это собрание обеспечит адекватное представительство всех слоев израильского общества и даст возможность всем и каждому высказать свое мнение. Мы надеемся и верим, что это собрание сможет выработать новый и справедливый договор, который будет гарантировать права каждого и позволит каждому чувствовать себя здесь как дома. Без нового контракта мы больше никому не служим.



Нетаниягу, те кто служил - ушли в отставку. Если вы думаете, что сможете получить эту страну без нас, попробуйте”.













