



Юрий Лоза: Борис Гребенщиков - враг народа

Исполнитель эстрадных песен юрий лоза дал интервью изданию “Литературная газета”. Среди прочего, господин Лоза рассказал о своем отношении к покинувшим РФ деятелям культуры и искусства.



"– Как относитесь к коллегам, покинувшим Россию после начала СВО?



– По-разному. Кто-то просто уехал и молчит, пережидает или копит новый материал – к ним отношение нейтральное. А к тем, кто уехал и начал пачкать и мазать всяким свою страну, конечно же, не может быть никакого отношения, кроме негативного.



– А к тем, кто собирает деньги для украинской армии типа Гребенщикова?



– Ну, эти вообще враги. Так ненавидеть свою страну, чтобы желать ей поражения, может только враг, и это не обсуждается."