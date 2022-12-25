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Юрий Лоза: Борис Гребенщиков - враг народа
25.12.2022 16:13 Аркадий Бочаровский

Юрий Лоза: Борис Гребенщиков - враг народа

Исполнитель эстрадных песен юрий лоза дал интервью изданию “Литературная газета”. Среди прочего, господин Лоза рассказал о своем отношении к покинувшим РФ деятелям культуры и искусства.

"– Как относитесь к коллегам, покинувшим Россию после начала СВО?

– По-разному. Кто-то просто уехал и молчит, пережидает или копит новый материал – к ним отношение нейтральное. А к тем, кто уехал и начал пачкать и мазать всяким свою страну, конечно же, не может быть никакого отношения, кроме негативного.

– А к тем, кто собирает деньги для украинской армии типа Гребенщикова?

– Ну, эти вообще враги. Так ненавидеть свою страну, чтобы желать ей поражения, может только враг, и это не обсуждается."

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