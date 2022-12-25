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Юрий Антонов рассказал о реабилитации после нескольких операций
25.12.2022 10:12 Аркадий Бочаровский

Юрий Антонов рассказал о реабилитации после нескольких операций

Певец Юрий Антонов рассказал, что продолжает реабилитацию из-за непрекращающихся болей в ноге, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что чувствует себя лучше, чем раньше.

«Лучше, но реабилитация продолжается. В России, 3-4 раза в неделю я прохожу процедуры», — рассказал Антонов.

В 2018 году у музыканта произошел разрыв мениска, Антонов пережил несколько операций — в том числе, по замене сустава.
Ранее певец Юрий Антонов появился на премии «Событие года» после того, как вернулся из Австрии.

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