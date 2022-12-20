



Юрий Антонов дал отповедь Лайме Вайкуле

В РФ продолжают возмущаться заявлением Лаймы Вайкуле, в котором она сказала, что «содержала весь Советский Союз, а Алла (Пугачева) содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».



Сегодня настала очередь возмущаться словами Вайкуле Юрия Антонова. Он сказал: "Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Во-первых, она ссылается на Пугачеву, мол Алла содержала Россию, в то время, как Пугачева этого не говорила. Во-вторых, кто такая Лайма Вайкуле даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да, никто. Когда она говорит о себе (и через запятую о Пугачевой – Ред.), она примеряет на себя королевскую мантию, которую никогда не носила".



Антонов также сказал: "Время сейчас тяжелое для нашей страны. Но, поверьте, мы выберемся из этой ситуации. И все те, кто сейчас говорит бранные слова в отношении нашей страны и людей, проживающих на территории России, будут потом горько жалеть о сказанном.









