



Юдашкины прилетели в Израиль ради Пугачевой

Семья Юдашкиных очень близка с Аллой Пугачевой, но после ее отъезда в Израиль они видятся гораздо реже. Расстояния и жизнь в другой стране вносит свои коррективы, но ради встречи с Примадонной Марина и Валентин Юдашкины готовы приехать в другую страну, пишут российские СМИ.



“Прилетели на 2 дня в Тель-Авив, увидеть маму и нашу подругу Аллочку”, — написала в соцсетях Марина Юдашкина, разместив семейные снимки с мамой и, конечно же, с Аллой Борисовной, которую, кстати, не узнать.



“Нашей дружбе 30 лет!” — делится жена модельера.



На всякий случай, к этой публикации Марина Юдашкина ограничила комментарии. Но как только пост появился в соцсети, пользователи все же успели сделать комплименты Алле Борисовне.



Ее новый образ вызывает вопросы у многих. Если спортивный стиль молодит Примадонну и скрывает ее возраст, то вот “застывшая” мимика наталкивает пользователей на мысль, что звезда не так давно сделала пластическую операцию или очередную подтяжку.





Есть еще один вариант: если к косметологу Пугачева не заглядывала, то возможно ее внезапная “молодость” — это результат фильтров. Ранее подписчики уже уличили Аллу Борисовну в чрезмерном увлечении данным способом изменить внешность.



Cудя по снимкам, опубликованным Юдашкиной, встречи было две. На одном кадре она в джинсах и такой же куртке, а на другом — в черном худе и джоггерах.



