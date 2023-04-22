



ЮАР: государственные клиники будут бесплатно лечить всех матерей и детей

Верховный суд Гаутенга в Йоханнесбурге, Южная Африка, в пятницу подтвердил права всех кормящих матерей и беременных женщин, а также детей до шести лет на получение бесплатных медицинских услуг в государственных больницах, сообщает SowetanLive.



Суд заявил, что эти права включены для иностранных пациентов и пациентов без документов.



Вердикт был вынесен после судебного иска, поданного в мае 2022 года центром права общественных интересов Section27 в ответ на жалобы беременных женщин и матерей маленьких детей, которые были обязаны платить за доступ к медицинским услугам в государственных больницах в Гаутенге.



Суд постановил, что политика, введенная Министерством здравоохранения Гаутенга в 2020 году, которая отказывала в бесплатных медицинских услугах иностранным беременным женщинам и маленьким детям, теперь объявлена ​​незаконной.



Министерству здравоохранения Гаутенга также было приказано внести поправки в свою политику к 16 октября 2023 года.



Представитель Section27 Перл Никодимус сказала:

"Постановление суда подтверждает конституционные права, в частности права женщин на сексуальное и репродуктивное здоровье и право детей на здоровье. Эти права на здоровье поощряются, когда мы уделяем приоритетное внимание борьбе с материнской и детской заболеваемостью и смертностью путем расширения доступа к бесплатным медицинским услугам для всех людей".



Департамент здравоохранения Гаутенга принял к сведению решение суда и в настоящее время рассматривает решение суда и его последствия.



Южная Африка является домом для миллионов мигрантов из других африканских стран, некоторые из которых не имеют документов, и это вызывает недовольство местных жителей, которое часто перерастает в ксенофобию.

