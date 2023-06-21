



YouTube запустит первый в мире канал для шопинга



Популярная видеоплатформа YouTube в этом месяце впервые в мире запустит официальный канал для шопинга в Южной Корее, сообщает Yonhap.



Новый канал, который заработает уже 30 июня, станет платформой для прямой трансляции показа различных товаров для продажи.



Это будет первым случаем, когда YouTube откроет официальный торговый канал в любой стране мира.



"YouTube стремится создать привлекательный, информативный и развлекательный опыт покупок для всех пользователей, включая Южную Корею. Для этого мы можем время от времени экспериментировать с различными функциями YouTube Shopping, поскольку продолжаем упорно работать над оптимизацией и доставкой для улучшения опыта для наших пользователей", - сказал официальный представитель YouTube.



В прошлом году YouTube запустил новую вкладку "Покупки" в разделе "Обзор", позволяющую соответствующим авторам контента помечать продукты в своих прямых трансляциях или перечислять продукты под своим видео, а зрителям покупать эти продукты.



Видеохостинг YouTube с 26 июня отказывается от формата Stories – временных коротких видео, помогающих взаимодействовать с аудиторией каналов.



