



YouTube тестирует запрет работы блокировщиков рекламы

Видеохостинг YouTube начал тестировать функцию, запрещающую смотреть видео в браузере с включенным блокировщиком рекламы. Этот эксперимент проводят на ограниченном количестве пользователей. Об этом пишет 9to5Google.



Пользователей будут предупреждать о том, что “блокировщики рекламы запрещены на YouTube”. В появившемся окне появится две опции: разрешить показ рекламы или подключить платную подписку YouTube Premium.



YouTube Music официально добавляет подкасты на платформу. Их можно слушать оффлайн без подписки Premium. Пока они доступны только в США, но впоследствии распространятся и на другие страны.



Также разработчики YouTube запустили в приложении новую функцию Go Live Together, позволяющую двум пользователям проводить совместные трансляции .