Новости » Life Style
YouTube тестирует запрет работы блокировщиков рекламы
12.05.2023 17:59 Наталья Богинская

YouTube тестирует запрет работы блокировщиков рекламы

Видеохостинг YouTube начал тестировать функцию, запрещающую смотреть видео в браузере с включенным блокировщиком рекламы. Этот эксперимент проводят на ограниченном количестве пользователей. Об этом пишет 9to5Google.

Пользователей будут предупреждать о том, что “блокировщики рекламы запрещены на YouTube”. В появившемся окне появится две опции: разрешить показ рекламы или подключить платную подписку YouTube Premium.

YouTube Music официально добавляет подкасты на платформу. Их можно слушать оффлайн без подписки Premium. Пока они доступны только в США, но впоследствии распространятся и на другие страны.

Также разработчики YouTube запустили в приложении новую функцию Go Live Together, позволяющую двум пользователям проводить совместные трансляции .

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы