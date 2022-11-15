



Яркий штрих: какие цвета предлагает европейская мода этой зимой

Европейские дизайнеры в зимнем сезоне делают акцент на яркие позитивные цвета.Так, например, основными цветами осенне-зимней коллекции итальянского элитного бренда ELISABETTA FRANCHI, стали изумрудный, красный, лавандовый и белый. В Израиле коллекция бренда представлена во флагманском магазине Elisabetta Franchi в Тель-Авиве на Кикар ха-Медина.



Итальянский дизайнер Элизабетта Франки создает свои коллекции для женщин, которые умеют по-настоящему испытывать эмоции и пробуждать чувства в других, потому что сама их жизнь – это эмоция. Это женщины, которые живут полной жизнью, не ограничивая себя и ставя перед собой одну единственную цель – воплотить свои мечты в жизнь.



Изумрудный – яркий и одновременно спокойный изумрудный цвет излучает благородство и ассоциируется с роскошью и процветанием. Комплект в изумрудных тонах – это идеальный выбор, когда вам необходимо быть в центре внимания и излучать позитив и уверенность в себе.



Красный – это всегда вещь-заявление. Это самый дерзкий, сексуальный и волнующий цвет. Насыщенный, будоражащий, горячий, он стопроцентно подчеркивает индивидуальность. Это цвет решительных женщин, уверенно идущих к своей цели.

– это всегда вещь-заявление. Это самый дерзкий, сексуальный и волнующий цвет. Насыщенный, будоражащий, горячий, он стопроцентно подчеркивает индивидуальность. Это цвет решительных женщин, уверенно идущих к своей цели.

Лавандовый – это цвет символизирующий утонченность и женственность, его любят эмоциональные и чувственные люди, склонные мечтать, однако не просто мечтать, но и воплощать свои мечты в жизнь.

– это цвет символизирующий утонченность и женственность, его любят эмоциональные и чувственные люди, склонные мечтать, однако не просто мечтать, но и воплощать свои мечты в жизнь.

Белый - элегантный, стильный, универсальный, белый сочетается практически с любым другим цветом и подходит практически всем и в любой ситуации, и при этом он акцентный, яркий, привлекающий внимание. Белый цвет в одежде, словно холст художника, на котором можно изобразить все, что угодно.



Осенне-зимняя коллекция символизирует возрождение современной женщины: сильной, независимой, смелой, и при этом, женственной, творческой и чувственной.

Женщины, умеющей мечтать и воплощать фантазии. Женщины, которой не чужда романтика. Женщины, которая всегда в курсе последних тенденций в этом постоянно меняющемся мире.



О бренде ELISABETTA FRANCHI



Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Москва, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.



Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.



Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.

Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.

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