



Японские рабочие получат самое большое повышение зарплаты за последние 30 лет

Ведущие японские компании согласились на самое большое повышение заработной платы за четверть века на ежегодных переговорах по трудовым отношениям, которые завершились в среду, прислушавшись, по крайней мере, на данный момент, к призыву премьер-министра Фумио Кисиды повысить зарплату, чтобы компенсировать рост стоимости жизни, пишет Reuters.



Из-за многолетнего замедления роста в третьей по величине экономике мира, зарплаты в Японии практически не изменились с конца 1990-х годов и сейчас значительно отстают от среднего показателя по группе богатых стран ОЭСР.



Кисида призвал к повышению оплаты труда, поскольку слабая национальная валюта и повышение цен на сырьевые товары привели к увеличению стоимости импорта, в результате чего инфляция достигла самого высокого уровня за четыре десятилетия.



По данным бизнес-лобби Keidanren, которое не назвало более точной цифры, среднее повышение заработной платы на весенних переговорах в этом году было самым большим примерно за 30 лет. Это в целом соответствует ожиданиям аналитиков о повышении почти на 3%, что будет самым большим повышением по сравнению с 2,9% в 1997 году.



"Эта весна знаменует собой поворотный момент для роста и распределения богатства", — сказал Кисида на встрече с представителями бизнес-лобби и профсоюзов, добавив, что он нацелен на общенациональное повышение минимальной заработной платы.



Ряд крупнейших японских корпораций, в том числе Toyota и Hitachi, заявили, что согласились на запрошенные профсоюзами увеличения.



"Учитывая скачок цен, ожидания сотрудников были выше, чем в предыдущие годы, — заявил на брифинге вице-президент Hitachi Кеничи Танака.



Конфедерация труда Ренго призвала к повышению заработной платы на 5%.



Переговоры этого года стали первым случаем, когда все основные автопроизводители Японии полностью приняли требования профсоюзов, сказал Акихиро Канеко, президент зонтичной группы профсоюзов автопроизводителей.



Но для работников небольших компаний, которые составляют почти 70% рабочей силы Японии, перспективы были менее радужными. Эти предприятия часто изо всех сил пытались переложить растущие расходы на своих клиентов, а заработная плата сотрудников почти не выросла. Некоторые работодатели ограничились единовременным пособием для борьбы с инфляцией.



Неясно, будет ли тенденция к росту заработной платы устойчивой, не говоря уже о создании "благотворного цикла" более сильного экономического роста и 2-процентной инфляции, к которой давно стремился центральный банк Японии.



Согласно данным ОЭСР, заработная плата в Японии за последние 30 лет выросла примерно на 5%, что намного ниже среднего роста в 35% среди стран-членов за тот же период.

