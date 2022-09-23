



Япония снимет карантинные ограничения для иностранных туристов

Япония снова откроет свои двери для иностранных туристов после более чем двухлетнего закрытия границ из-за пандемии Covid.



Туристы смогут посещать страну без визы, и им больше не нужно будет обращаться в туристическое агентство с 11 октября.



Также будет снято ограничение на ежедневное прибытие.



Заявление Японии было сделано примерно в то же время, когда Тайвань и Гонконг также ослабили правила въезда для посетителей.



Тайвань отменит карантинные требования для прибывающих из-за рубежа к середине октября, в то время как Гонконг в пятницу заявил, что с 26 сентября перейдет от карантина в отеле к требованиям оставаться дома.



Для Японии ожидаемый приток путешественников станет долгожданным стимулом для правительства и местного бизнеса, поскольку японская иена упала до самой низкой точки по отношению к доллару США за шесть месяцев.



"Япония ослабит меры пограничного контроля, чтобы быть наравне с США", — заявил премьер-министр Фумио Кисида.



Страна разрешала посетителей с июня, но они должны были быть частью туров.



Г-н Кишида также объявил о программе поощрения внутренних поездок, которая будет предоставлять скидки на поездки, цены в тематических парках, спортивные мероприятия и концерты. Жители и граждане Японии будут иметь право на субсидию в размере 11 000 иен (69 фунтов стерлингов; 77 долларов США).



Аналогичные программы были введены при повторном открытии в других странах, чтобы побудить местных жителей тратить деньги и стимулировать экономику. Однако, как и везде, рост стоимости жизни был основной проблемой для местных жителей.



Третья по величине экономика мира была одной из последних азиатских держав, которые держали свои границы закрытыми из-за проблем со здоровьем, вызванных Covid.



Уровень смертности здесь самый низкий среди самых богатых стран мира, а уровень вакцинации в стране — один из самых высоких.



Япония также никогда не вводила обязательные блокировки или ношение масок, но многие местные жители с готовностью приняли меры защиты.



В 2019 году, в последний год перед пандемией, Японию посетили почти 32 миллиона иностранцев. А ограничения для путешественников в последние месяцы не позволили многим иностранцам посетить страну, как показывают отчеты.

