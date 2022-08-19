



Япония призывает свою молодежь пить больше, чтобы стимулировать экономику

Молодое поколение пьет меньше алкоголя, чем их родители, что привело к сокращению взимаемых налогов на алкоголь.



Национальное налоговое агентство решило вмешаться в ситуацию и придумать идеи, чтобы обратить эту тенденцию вспять.



Чтобы сделать употребление алкоголя более привлекательным и стимулировать индустрию, был запущен конкурс "Саке Вива!"



В конкурсе просят людей в возрасте от 20 до 39 лет поделиться своими бизнес-идеями, чтобы повысить спрос среди своих сверстников — будь то японское саке, сётю, виски, пиво или вино.



Представители налоговых органов, проводящие конкурс, говорят, что новые привычки, частично сформировавшиеся во время пандемии Covid, и старение населения привели к снижению продаж алкоголя.



Они предлагают участникам конкурса придумывать рекламные акции, брендинг и даже инновационные проекты с использованием искусственного интеллекта.

Японские СМИ сообщают, что реакция была неоднозначной, с некоторой критикой в ​​адрес попытки пропагандировать нездоровую привычку.



У конкурсантов есть время до конца сентября, чтобы выдвинуть свои идеи. Затем с помощью экспертов будут разработаны лучшие планы, прежде чем в ноябре будут представлены окончательные предложения.



На веб-сайте кампании говорится, что алкогольный рынок Японии сокращается, и пожилой демографический состав страны — наряду со снижением рождаемости — является важным фактором, стоящим за этим.



Недавние данные налогового агентства показывают, что в 2020 году люди пили меньше, чем в 1995 году, причем среднегодовые показатели резко упали со 100 литров до 75 литров.



Налоговые поступления от акциза на алкоголь также сократились за эти годы. По данным газеты The Japan Times, за сорок лет с 1980 до 2020 года он сократился с 5% от общей выручки до 1,7%.



По оценкам Всемирного банка, почти треть (29%) населения Японии составляют люди в возрасте 65 лет и старше, что является самым высоким показателем в мире.



Опасения по поводу будущего саке — не единственная проблема, которая стоит перед японской экономикой — есть опасения по поводу предложения более молодых кадров для определенных видов работ , а в будущем — ухода за пожилыми людьми .



