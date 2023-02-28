



Япония: 60% кафе с животными содержат экзотов, запрещенных законом

Недавнее исследование показало, что около 60% кафе для животных в Японии содержат экзотические виды, запрещенные законами о международной торговле. Это вызывает опасения, что популярность таких заведений может не только угрожать сохранению видов, но и повысит риск заражения болезнями, передающимися через животных.



Согласно исследованию, проведенному Французским университетом Сорбонны и неправительственной организацией Traffic, в 2019 году насчитывалось 137 таких кафе. В кафе можно погладить животных, например, сов или ежей, или понаблюдать за ними вблизи. Популярность бизнеса и спрос на животных потенциально могут спровоцировать чрезмерную охоту на них в естественной среде обитания.



Исследование показало, что в таких кафе содержалось 3793 животных 419 различных видов, из которых девять видов и 53 особи запрещены для продажи в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения



Среди них были серый попугай и медленный лори, разновидность приматов.



Еще 2498 особей из 241 вида, включая лисицу фенек, требуют разрешения от страны-экспортера.



Хотя торговля некоторыми экзотическими животными может быть запрещена, их можно покупать или продавать, если они были ввезены до введения ограничений или если животные, выведенные в Японии, зарегистрированы.



Тем не менее, исследование предупредило, что некоторые животные в кафе, возможно, были проданы в результате незаконной торговли дикими животными.



По видам птицы составили 62 % от общего числа, из них 40 % — совы. Рептилии и млекопитающие составляли 21% и 15% соответственно, амфибии – 2%.

Самым распространенным животным был четырехпалый еж, за ними следуют сипуха и северная белолицая сова.



Самым дорогим животным в списке была птица-секретарь за 3 миллиона йен.

