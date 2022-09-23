



Японцы вышли на протесты из-за похорон экспремьера

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абе был убит 8 июля 2022 года. Правительство организовало для него похороны, которые пройдут 27 сентября, – на это выделили около $12 млн.



Сотни жителей Японии устроили акцию протеста из-за планов правительства провести государственные похороны премьера страны Синдзо Абэ: с участием иностранных делегаций, с исполнением национального гимна и салютом. Люди считают, что он недостоин почестей, которые обычно проводят при погребении императоров.



О том, что Япония собирается профинансировать почетные похороны Синдзо Абэ, заявил в конце июля действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида. В день церемонии главный секретарь Кабинета министров Японии выступит со вступительной речью, а императорская семья возложит цветы. Также процессией предусмотрены национальный гимн и минута молчания. Расходы оценили около $12 млн, включая средства на безопасность и прием иностранных делегаций.



Часть жителей Японии возмутилась решением правительства попрощаться с Абе с почестями. 23 сентября 2022 года несколько сотен человек собрались в парке Токио с требованием отменить государственные похороны экспремьера. Покойного обвиняют в том, что он хотел пересмотреть историю Второй мировой войны и проводил автократическую политику.



"Абе постоянно пытался увеличить расходы на оборону… Просто потому, что он мертв, мы не собираемся прощать", – передало слова протестующих AP News.



За два дня до митинга, 21 сентября 2022 года, 70-летний японец поджег у офиса премьер-министра в Токио. Он получил ожоги и выжил, но в кармане мужчины обнаружили записку, в которой было указано, что он категорически против публичной церемонии прощания с Синдзо Абе.



В последний раз Япония проводила государственные похороны в 1967 году, в честь Сигера Йосиды. Он был премьер-министром в 1946-1947 и 1948-1954, когда Япония двигалась от иностранной оккупации после Второй мировой войны к восстановлению независимости.