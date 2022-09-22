Який в парі матч реєстрація бонус та як його отримати
Парі матч реєстрація бонус – розмір винагороди, як його отриматиБукмекерська контора Парі Матч є однією із найпопулярніших не лише в Україні, а й у багатьох європейських країнах. Щоб залучити якомога більше нових користувачів, букмекер пропонує своїм новим клієнтам бонус за реєстрацію. Постараємося краще розібратися з тим, що є парі матч реєстрація бонус і як його можна отримати.
Бонус за реєстрацію у Парі Матч
За реєстрацію в букмекерській конторі Парі Матч кожен новий користувач може розраховувати на фрібет у розмірі до 300 гривень. Слід враховувати, що бонус доступний лише раз, тому якщо ви вже маєте обліковий запис у цій букмекерській конторі, то отримати його ви не зможете.
Для отримання винагороди потрібно виконати такі умови:
- Зареєструватися в букмекерській конторі Парі Матч через офіційний сайт або мобільний додаток.
- Протягом 7 днів після створення облікового запису внести депозит як мінімум у 100 гривень.
- Максимальний розмір бонусу 300 гривень.
- Після виконання цих нескладних вимог ви зможете почати використовувати фрібет.
Винагорода спочатку зараховується на бонусний рахунок користувача і вивести отримані кошти не можна. Щоб переказати гроші на основний рахунок, бонус необхідно відіграти. Для відіграшу парі матч реєстрація бонус знадобиться виконати такі дії:
- Мінімально допустимий розмір коефіцієнта купона 1,5. Допускаються як ставки у прематчі, так і ставки у лайві. Можна укладати парі таких типів: ординар, експрес, система.
- Номінал парі, що укладається, повинен дорівнювати розміру отриманої бонусної винагороди.
- Враховуються як виграшні ставки, так і програні ставки. Не враховуються купони, які отримали повернення з коефіцієнтом 1, і навіть продані ставки. Продані ставки не враховуються навіть у випадку, якщо коефіцієнт продажу був 1,5 або вище, також дізнатися тут: http://budjzdorov.org.ua/krashhi-bukmekerski-kontory-ukrayiny-za-bagatma-parametramy.
Деяка додаткова інформація щодо бонусу за реєстрацію в Парі Матч
Також слід враховувати й деякі інші особливості бонусної винагороди за реєстрацію від букмекерської контори Парі Матч:
- Якщо гравець виведе кошти з рахунку після внесеного ним депозиту, але до нарахування бонусної винагороди букмекерська контора відмовить беттеру в наданні бонусу. Це не бездепозитна акція, тому не варто намагатися обманути букмекера.
- Якщо переказати частину коштів з рахунку в букмекерській конторі на рахунок у казино, адміністрація БК може списати бонусні гроші. Щоб уникнути такої проблеми, рекомендуємо проконсультуватися зі службою технічної підтримки перед здійсненням операції.
- Користувач може відмовитися від бонусу, але тільки під час створення облікового запису.
- Щоб вивести відіграні бонусні гроші, обов'язково потрібно пройти процедуру верифікації. Для цього необхідно надати фотографію документів, що підтверджують особу (паспорт, посвідчення водія).
Читати більше: https://kriminal.tv/articles/vigidni_stavki_favbet_jak_zirvati_solidnij_kush_bez_rizikiv_stavki_na_fubol_hokej_kibresport_tv_shou.html
*На правах рекламы