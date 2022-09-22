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Який в парі матч реєстрація бонус та як його отримати
22.09.2022 12:30 Александр Юзовский

Який в парі матч реєстрація бонус та як його отримати

Парі матч реєстрація бонус – розмір винагороди, як його отримати

Букмекерська контора Парі Матч є однією із найпопулярніших не лише в Україні, а й у багатьох європейських країнах. Щоб залучити якомога більше нових користувачів, букмекер пропонує своїм новим клієнтам бонус за реєстрацію. Постараємося краще розібратися з тим, що є парі матч реєстрація бонус і як його можна отримати.

Бонус за реєстрацію у Парі Матч

За реєстрацію в букмекерській конторі Парі Матч кожен новий користувач може розраховувати на фрібет у розмірі до 300 гривень. Слід враховувати, що бонус доступний лише раз, тому якщо ви вже маєте обліковий запис у цій букмекерській конторі, то отримати його ви не зможете.
Для отримання винагороди потрібно виконати такі умови:
  • Зареєструватися в букмекерській конторі Парі Матч через офіційний сайт або мобільний додаток.
  • Протягом 7 днів після створення облікового запису внести депозит як мінімум у 100 гривень.
  • Максимальний розмір бонусу 300 гривень.
  • Після виконання цих нескладних вимог ви зможете почати використовувати фрібет.
Як відіграти фрібет за реєстрацію

Винагорода спочатку зараховується на бонусний рахунок користувача і вивести отримані кошти не можна. Щоб переказати гроші на основний рахунок, бонус необхідно відіграти. Для відіграшу парі матч реєстрація бонус знадобиться виконати такі дії:
  • Мінімально допустимий розмір коефіцієнта купона 1,5. Допускаються як ставки у прематчі, так і ставки у лайві. Можна укладати парі таких типів: ординар, експрес, система.
  • Номінал парі, що укладається, повинен дорівнювати розміру отриманої бонусної винагороди.
  • Враховуються як виграшні ставки, так і програні ставки. Не враховуються купони, які отримали повернення з коефіцієнтом 1, і навіть продані ставки. Продані ставки не враховуються навіть у випадку, якщо коефіцієнт продажу був 1,5 або вище, також дізнатися тут: http://budjzdorov.org.ua/krashhi-bukmekerski-kontory-ukrayiny-za-bagatma-parametramy.
Відіграти бонусну винагороду слід протягом 7 днів з моменту її отримання. Якщо гравець не вкладеться в цей термін, бонус просто згорить. Бонусні гроші не можна відігравати у казино, робити це можна лише на ставках за вказаними вище умовами.

Деяка додаткова інформація щодо бонусу за реєстрацію в Парі Матч

Також слід враховувати й деякі інші особливості бонусної винагороди за реєстрацію від букмекерської контори Парі Матч:
  • Якщо гравець виведе кошти з рахунку після внесеного ним депозиту, але до нарахування бонусної винагороди букмекерська контора відмовить беттеру в наданні бонусу. Це не бездепозитна акція, тому не варто намагатися обманути букмекера.
  • Якщо переказати частину коштів з рахунку в букмекерській конторі на рахунок у казино, адміністрація БК може списати бонусні гроші. Щоб уникнути такої проблеми, рекомендуємо проконсультуватися зі службою технічної підтримки перед здійсненням операції.
  • Користувач може відмовитися від бонусу, але тільки під час створення облікового запису.
  • Щоб вивести відіграні бонусні гроші, обов'язково потрібно пройти процедуру верифікації. Для цього необхідно надати фотографію документів, що підтверджують особу (паспорт, посвідчення водія).
Враховуючи ці моменти, ви зможете максимально ефективно використовувати бонусну винагороду за реєстрацію від букмекерської контори Парі Матч.

Читати більше: https://kriminal.tv/articles/vigidni_stavki_favbet_jak_zirvati_solidnij_kush_bez_rizikiv_stavki_na_fubol_hokej_kibresport_tv_shou.html

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