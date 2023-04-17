



Яир Нетаниягу живет на роскошном курорте



Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, покинул Израиль и вылетел в Нью-Йорк. Оттуда он переехал на роскошный курорт в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. Сын Нетаниягу находится на роскошной вилле уже неделю - стоимость одной ночи исчисляется тысячами долларов.



מודיעין ממש מדויק ובזמן אמת קיבלו בחדשות 12 על הנופש של יאיר נתניהו בפורטו ריקו. עם איזה מיליארדר נפגש, איפה שהה ואפילו קיבלו תמונות. אחרי ששללתי דליפה מהשב"כ עצמו נשארו שתי אפשרויות, או שהמקור מסיבה שטרם הובהרה היא משפחת נתניהו או שה-CIA הולך על הראש של ילדז'. pic.twitter.com/9eendAGn8N — Itai Leshem (@Itai_Leshem) April 16, 2023

В прошлый вторник Нетаниягу-младший встречался с Броком Пирсом, скандальным криптомиллиардером, чье имя в прошлом было связано со многими скандалами. Несколько лет назад Пирс баллотировался на пост президента США в качестве независимого кандидата, но эта затея не увенчалась успехом. Между тем, Пирс прибыл в Израиль около года назад и встретился с Нетаниягу-старшим на встрече, о которой не сообщалось в СМИ.Яир Нетаниягу много раз атаковал бывшего премьер-министра Эхуда Барака в социальных сетях за его связь с Джеффри Эпштейном, который был осужден за сексуальные преступления и обвинен в вовлечении девушек в проституцию. Пирс, с которым встречался Нетаниягу, пришел на мероприятие, организованное Эпштейном - через полтора года после того, как тот был осужден. Пирс публично извинился за участие в мероприятии и связь с Эпштейном.Семья Нетаниягу заявила: "Еще одна большая и злобная ложь. Яир вообще не останавливался в отеле, а жил в частном доме друзей. Кроме того, с кем Яир встречается, где он останавливается и что он ел на обед - не ваше дело".