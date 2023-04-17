Яир Нетаниягу живет на роскошном курорте
Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, покинул Израиль и вылетел в Нью-Йорк. Оттуда он переехал на роскошный курорт в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. Сын Нетаниягу находится на роскошной вилле уже неделю - стоимость одной ночи исчисляется тысячами долларов.
В прошлый вторник Нетаниягу-младший встречался с Броком Пирсом, скандальным криптомиллиардером, чье имя в прошлом было связано со многими скандалами. Несколько лет назад Пирс баллотировался на пост президента США в качестве независимого кандидата, но эта затея не увенчалась успехом. Между тем, Пирс прибыл в Израиль около года назад и встретился с Нетаниягу-старшим на встрече, о которой не сообщалось в СМИ.
Яир Нетаниягу много раз атаковал бывшего премьер-министра Эхуда Барака в социальных сетях за его связь с Джеффри Эпштейном, который был осужден за сексуальные преступления и обвинен в вовлечении девушек в проституцию. Пирс, с которым встречался Нетаниягу, пришел на мероприятие, организованное Эпштейном - через полтора года после того, как тот был осужден. Пирс публично извинился за участие в мероприятии и связь с Эпштейном.
Семья Нетаниягу заявила: "Еще одна большая и злобная ложь. Яир вообще не останавливался в отеле, а жил в частном доме друзей. Кроме того, с кем Яир встречается, где он останавливается и что он ел на обед - не ваше дело".