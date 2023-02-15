



Яд Вашем ждет масштабная реструктуризация из-за дефицита финансирования

В течение прошлого года высшее руководство организации сообщило более чем 500 сотрудникам, что коллектив мемориального комплекса ждут масштабные сокращения.



Дефицит бюджета представляет собой сочетание различных факторов. Директор мемориального комплекса Дани Даян надеется изменить это в рамках своего стратегического плана по продвижению Яд Вашем как здорового и современного учреждения.



"В рамках нашего обновленного всестороннего изучения методов работы Яд Вашем и нового взгляда на способность нашего учреждения выполнять свою текущую и будущую миссию, а также реализовывать нашу недавно сформулированную стратегическую концепцию и в соответствии с Законом о Яд Вашем мы приступили к процессу реструктуризации и рационализации нашей организации, а также предприняли шаги по увеличению доли государства в бюджете Яд Вашем", — сказал Даян.



Новая концепция очень похожа на предыдущую, но она расширяет целевую аудиторию мемориала Холокоста и делает акцент на коммуникациях и современных технологиях.



"Мы живем в эпоху мгновенной связи и прогрессивных технологий. Мир стремительно переживает третье тысячелетие под давлением открытой рыночной экономики, гиперпотребительства, мировой коммуникационной революции и потока трансграничного туризма", — говорится в заявлении о миссии Яд Вашем на веб-сайте мемориала.



По словам источников в организации, процесс реструктуризации будет включать "оптимизацию производительности, консолидацию отделов, стимулирование досрочного выхода на пенсию некоторых сотрудников, оптимизацию и улучшение рабочих процессов, а также сокращение штата".



Яд Вашем, мемориал памяти мучеников и героев Холокоста, был создан в 1953 году Кнессетом в качестве государственного органа, которому поручено сохранить память о Холокосте и его жертвах. В настоящее время в нем работает 522 сотрудника плюс около 200 гидов, а также охранники и обслуживающий персонал.



В августе 2021 года Даян, ранее занимавший пост генерального консула в Нью-Йорке, был назначен директором Яд Вашем. Вскоре после этого бригадный генерал в отставке Цвика Файиризен был выбран на открытом конкурсе генеральным директором организации.



Руководство сразу же столкнулось со сложной институциональной реальностью, в том числе с тем, что только 30% бюджета Яд Вашем финансируется государством. Остальная часть обеспечивается либо за счет частных пожертвований, либо за счет сторонних источников дохода.



"Если организация продолжит свой нынешний финансовый курс, мы закончим 2023 финансовый год с дефицитом в 42,7 млн ​​шекелей", — сказал Даян.



По его словам, Яд Вашем привлек внешних организационных консультантов и приступил к процессу обширных структурных изменений, чтобы избежать этого.



"Существующая структура доходов в нынешних реалиях совершенно неустойчива — раздутый штат, заработная плата которого зависит в первую очередь от пожертвований. Очевидно, что такая ситуация не может сохраняться долго", — сказал Даян.



Директор Яд Вашем также сообщил, что после сокращений будет обновлен коллективный трудовой договор, чтобы улучшить структуру заработной платы для рядовых сотрудников и руководителей среднего звена и привести ее в соответствие уровню зарплат на израильском рынке труда.



По словам Даяна, события последних двух лет изменили реальность. Во-первых, пандемия COVID сильно повлияла на мир благотворительности либо из-за значительного сокращения пожертвований, либо из-за смещения предпочтений филантропов в отношении краткосрочных пожертвований.



Еще одним результатом пандемии стало длительное закрытие музея Яд Вашем, что нанесло значительный ущерб собственным доходам организации. Это усугубило дефицит, и Яд Вашем не получил компенсации от государства в связи с пандемией, в отличие от других культурных учреждений и предприятий в Израиле, получивших финансовую помощь.



Дополнительным фактором, влияющим на финансовое состояние организации, стали неоднократные задержки с принятием государственного бюджета в последние годы. Эти задержки препятствовали определению соответствующей бюджетной основы для Яд Вашем, а также блокировали разработку нового коллективного трудового договора, направленного на стабилизацию заработной платы рабочих в соответствии с экономическими условиями.



Российско-украинская война привела к наложению серьезных санкций на некоторых доноров, включая закрытие фондов и отмену пожертвований. Жертвователи, такие как Моше Кантор, Роман Абрамович и другие, которые регулярно делали пожертвования на конкретные проекты в Яд Вашем, больше не могут этого делать.