



“Яд Вашем” отклонил взнос Christie's после продажи нацистских драгоценностей

Британский аукционный дом Christie's предложил пожертвовать крупные суммы денег еврейским и израильским организациям, занимающимся Холокостом, после шквала критики из-за продажи драгоценностей, связанных с нацистами .



В прошлый понедельник Christie's продал драгоценности, принадлежавшие покойной Хайди Хортен, австрийскому коллекционеру, супруге члена нацистской партии, заработавшей состояние, скупая драгоценности у евреев по очень низкой цене во время Холокоста. Сумма сделки составила 202 миллиона долларов, что стало крупнейшей продажей ювелирных изделий в истории.



Ряд еврейских организаций по всему миру, а также в Израиле получили предложение о пожертвовании от комиссии Christie's на эту продажу. Среди них был “Яд Вашем”, официальный израильский мемориал жертвам Холокоста, и Claims Conference, представляющая евреев в переговорах о компенсации и возмещении ущерба жертвам нацистских преследований и их наследникам.



“Яд Вашем официально заявил об отказе принимать какие-либо пожертвования от аукциона из-за источника средств. Claims Conference было предложено пожертвование в размере 100 000 долларов, но организация также отказалась принять средства по той же причине.



Дэвид Шектер, президент Фонда переживших Холокост в США, заявил, что аукцион продолжает “позорную практику обеления спекулянтов Холокостом”.

