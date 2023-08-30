



Я уверена на 100%: Таня Буланова подвела итог трех месяцев жизни с молодым мужем

Артистка 2 июня вышла замуж за молодого бизнесмена Валерия Руднева. Это третий брак исполнительницы и впервые она взяла фамилию мужа.



Татьяна еще перед торжеством уверяла, что “эта свадьба будет не похожа на другие”. В ЗАГС певица пришла в белом пышном платье и, по словам гостей, “было видно, как невеста переживает, но в то же время светится от счастья”. Валерий же “немного стеснялся большого внимания”. Но чувства пары проверены годами. До того, как Татьяна решилась на брак, они были вместе несколько лет. И тот факт, что Валерий на 19 лет моложе жены, не смущает супругов. Скорее наоборот, по их мнению, “является залогом гармоничных отношений”.



“Мы одна семья. Сейчас мне хочется почувствовать себя настоящей женой”, – признавалась певица сразу после свадьбы.



С момента важного события прошло почти три месяца и за это время супруги успели прожить “медовый месяц” на Мальдивах и заняться общим бизнесом. Валерий уже много лет ведет крупные проекты, а вот для Татьяны эта сфера новая. Но теперь она владеет рестораном, что доставляет артистке немало удовольствия.



Но, по ее словам, куда больше Булановой нравится тот факт, что они все делают с мужем сообща. Так что о своем решении третий раз вступить в брак она ничуть не пожалела.



“Мне замечательно живется. Статус жены для меня не новый, так что я привычная. Я всегда за институт брака, хоть сейчас и говорят, что штамп в паспорте ничего не значит. Я за традиции, у нас в стране так принято и не важно, что считают за границей. Если люди любят друг друга, то нужно создавать семью!” – поделилась Татьяна.



То, что после свадьбы отношения меняются и штамп в паспорте каким-то магическим образом все портит, она готова оспорить.



“После свадьбы ничего не меняется! Я уверена на 100 процентов. Если вам повезло встретить нормального человека, то все будет хорошо. А если нет – то ни штамп, ни свадьба не спасут”, — заключила артистка.