



Я убью своего бывшего: Шакира спела песню для Пике со шваброй в руках

На видео Шакира на высоких каблуках делает вид, что убирает кухню. Во время этого звезда поет песню о том, как "убьет бывшего, а затем и его девушку", потому что ей "лучше сесть в тюрьму, чем быть одинокой".



Отметим, что певица опубликовала этот ролик через месяц после того, как выпустила песню, в которой высмеяла роман ее бывшего мужа – 35-летнего испанского футболиста Жерарда Пике и его новой любимой модели Клары Чиа Марти.



Любопытно, что поклонники поддерживают Шакиру. Один фанат написал, что она смело выразила песней то, что чувствует в такой символический День святого Валентина.