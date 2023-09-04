



Я та, кто я есть: Шер поделилась секретами своей молодости

Знаменитая певица Шер в программе “Доброе утро, Британия” 4 сентября поделилась своими секретами молодости. Шер поговорила с ведущими программы Сюзанной Рид и Эдом Боллсом из своего дома в Малибу, раскрыв секрет того, как выглядеть великолепно в 77 лет.



“В какой-то момент мне исполнится 80, раньше, чем я бы хотела, и я по-прежнему буду носить джинсы, по-прежнему буду носить длинные волосы и по-прежнему буду делать все то же самое, что делала всегда”, – заявила легендарная певица.



На вопрос, в чем секрет того, что она так великолепно выглядит, звезда ответила: “Ну, я не знаю, гены в моей семье просто потрясающие. Я не знаю, делает ли моложе отсутствие чувства старости”.



“Я слежу за тенденциями и у меня много молодых друзей, у меня есть и старые друзья. Я не пытаюсь чувствовать себя молодой, я не пытаюсь быть молодой, я та, кто я есть”, – поделилась Шер.