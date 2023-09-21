



Я скучаю по тебе – талантливому и храброму: Мария Машкова обратилась к отцу

Дочь Владимира Машкова Мария уже несколько лет живет в Америке и строит там свою карьеру. После начала войны в Украине звезда не боится высказывать свою позицию против России и против отца, который оказался по другую сторону. Но недавно актриса трогательно обратилась к Владимиру в личном блоге. Мария поделилась детскими воспоминаниями и снимком старой маленькой книжки, которую в 2015 году ей подарил отец.



“Папа дал мне пожелтевшие страницы с напечатанным на печатной машинке дневником моей прапрабабушки. Эти листки много лет хранились у брата отца в Новокузнецке. Их надежно прятали во времена советской власти. Я всю ночь не спала – читала”, – написала Мария.



В конце своего большого поста Мария неожиданно обратилась к отцу. Она процитировала слова Владимира, которые он посвятил ей.



“Помни о лучших движениях своей души и мир будет у твоих ног”, – это папа мне как-то подписал маленькую книжку. Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда”, – обратилась актриса к отцу.



Еще весной Мария призналась, что Владимир осудил ее за “предательство родины”. Тогда же она заявила, что несмотря на всю любовь к своему отцу, ей хочется увидеть его на скамье подсудимых Международного суда ООН.



“До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: ''А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было''. Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь еще поборюсь за своего”, – писала она тогда.

