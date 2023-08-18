



Я ей предан: Лепс хочет детей от 20-летней возлюбленной

Григорий Лепс недавно сообщил, что у него есть молодая и красивая возлюбленная. А теперь 61-летний певец сделал еще одно громкое заявление, сообщив, что снова станет отцом.



“У меня есть одна девушка. Я ей предан”, – поделился певец личными подробностями в интервью “Пятому каналу”. “Дети у нас будут непременно! Практически уверен”.

О своей возлюбленной музыкант рассказал не много, сохранив ее имя и род занятий секрете, указав только, что она намного моложе.



“Насколько она младше? Вот вопросик-то. Лет на 40”, – подсчитал артист.



Ради новой пассии Лепс радикально изменился – заметно похудел, сделал подтяжку кожи лица и пересадку волос. Кроме того, артист активно занялся спортом и отказался от алкоголя, увлекшись спортивной ходьбой по многокилометровым маршруты.



“Надо пройти минимум 61 километр. Не знаю, получится или нет, может, и пройду, может, сдохну посередине дороги. Всякое может случиться. Но меня охраняют – едут врачи, реанимация за мной. Мало ли что там”, – рассказал Лепс.



Хотя артист и рассчитывает завести детей от новой возлюбленной, официально жениться он не намерен. Лепс прямо заявляет – больше всего он ценит свободу и уверяет, что счастлив в новых отношениях. Тем не менее, своей семьей он по-прежнему считает экс-супругу Анну Шаплыкову и своих детей.



“У меня достаточно строгая супруга. Я все равно считаю это своей семьей. И мы общаемся ежедневно”, – говорит он.

