



"Я дрожу когда пишу эти слова". Известный журналист-ортодокс оказался геем



"Я дрожу, когда пишу эти слова", - пишет репортер 12 канала по религиозным вопросам Яир Шерки в посте на Facebook, который быстро стал виральным ; "Я люблю мужчин и Бога, и это не противоречит друг другу".



Ветеран ортодоксальной журналистики на самом просматриваемом новостном канале страны во вторник объявил себя геем.



"Я люблю мужчин и люблю Бога, и это не противоречит друг другу и не является чем-то новым", - написал Яир Шерки в посте в Facebook, который быстро набрал тысячи "лайков" стремительно распространился в социальных сетях.



Шерки вырос в национально-религиозной общине в иерусалимском районе Кирьят-Моше, где его отец, Ори, является раввином общины, а также преподавателем в известной ешиве "Машон Меир". Он служил в армии в качестве репортера по религиозным вопросам на Армейском радио и был принят на ту же должность на 12-й канал вскоре после увольнения в 2014 году.



"Но сейчас мне 30 лет, и я пишу не потому, что у меня есть силы писать, а потому, что у меня нет сил молчать. [Но я также пишу] для моего сына, который еще не пришел в этот мир", - сообщил Шерки.