



Wolt положит конец безобразиям курьеров на дорогах



В компании Wolt решили бороться с лихачеством курьеров на дорогах, которое в последние годы приобретает все большие масштабы. Компания запустила комплексную программу, разработанную Зивой Патир, бывшим председателем совета директоров управления безопасности на дорогах. Согласно положениям программы курьер, пойманный за вождением в нетрезвом виде, не больше не будет работать на компанию.



План состоит из 4 основных частей: основы, отчетность, правоприменение и общественная сфера. Среди прочего, он включает в себя систему информирования о курьерах и инцидентах, обучение курьеров правилам безопасности, сотрудничество с местными властями и организациями по оказанию первой помощи и спасению.



Каждый курьер будет идентифицироваться с помощью персонального номера.



В случае идентификации мессенджера, совершившего серьезное нарушение правил дорожного движения, например, проехавшего на мотоцикле на красный свет или совершившего ДТП с серьезными последствиями, контракт с ним будет немедленно прекращен.



В случае если в компанию Wolt поступает документальное подтверждение того, что курьер совершил незначительное нарушение правил дорожного движения, команда Wolt проводит с ним разъяснительную беседу, которая документируется. Если курьер неоднократно нарушал правила дорожного движения, контракт с ним будет расторгнут.