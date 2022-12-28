



WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов Apple, Samsung и Huawei

Один из самых популярных в мире мессенджеров WhatsApp после 31 декабря 2022 года перестанет работать на устройствах таких производителей, как Apple, Samsung и Huawei. Как пишет китайское издание Gizchina, всего приложение перестанет функционировать на 49 моделях гаджетов.



Это связано с отказом от обновления приложения для устаревших моделей смартфонов, отмечает издание.



В частности, WhatsApp перестанут пользоваться владельцы iPhone 5, iPhone 5c, телефонов серии Samsung Galaxy, а также гаджетов Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1).



Авторы публикации советуют владельцам таких телефонов купить более современный гаджет, если они хотят пользоваться приложением.



WhatsApp довольно часто выпускает обновления для своего приложения, поэтому старые телефоны теряют доступ к мессенджеру. Например, с 24 октября текущего года широко используемое приложение для обмена сообщениями отключилось на смартфонах iPhone под управлением iOS 10 и iOS 11.