



WhatsApp масштабно обновил дизайн приложения

В сентябре, WhatsApp впервые предоставил некоторым пользователям бета-версии доступ к новому дизайну Android-приложения. Если сначала в сети появился только первый снимок экрана обновления, теперь обновления были показаны в деталях – в светлой и темной теме.



Бета-сборник 2.23.20.10 вносит улучшение интерфейса, а также новые иконки и цвета оформления. Зеленый станет доминирующим цветом, выделяющимся как в светлой, так и в темной теме.



Аналогичные изменения в оформлении нашли также и в iOS-версии приложения. Однако в отличие от Android здесь иконка профиля останется на нижней панели.



Пока неизвестно, когда эти изменения появятся в стабильной версии приложения, но учитывая их распространение среди всех пользователей бета-версии, релиз может произойти в скором будущем.